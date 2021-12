Conrad Hilton in Sardegna, da aprile al resort Chia Laguna

Il marchio di lusso dell'hospitality, Conrad Hilton, sbarca in Italia, per la precisione in sud Sardegna al Chia Laguna. Lo ha annunciato oggi l'assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda con il direttore operativo di Italian Hospitality Collection Marcello Cicalò. Il cinque stelle lusso sarà inaugurato il 13 aprile e da gennaio Cagliari e Pula costituiranno l'hub principale per il reperimento del personale e per l'avvio della formazione. Il fabbisogno è di 350 dipendenti circa, duecento da assumere subito, entro febbraio.

Uno degli obiettivi a lungo termine è l'estensione della stagionalità fino a dieci, dodici mesi. "Una grande esperienza dell'Hospitality ha deciso di delocalizzare nel sud ovest dell'Isola - ha commentato l'assessora e vicepresidente della Regione - questo avviene proprio quando c'è l'esigenza di ripartire con forza nel settore turistico". Aver portato il sistema delle selezioni a Cagliari e, per esempio, non a Milano, è vantaggioso per i disoccupati sardi, anche solo per motivi logistici.

Tra le figure più richieste, ha spiegato Cicalò, ci sono quelle della ristorazione, ma anche dei servizi spiaggia, spa, ricevimento, amministrativi, marketing e social media.