ANSA-IL-PUNTO/COVID: 315 casi Sardegna, un Comune si blinda

(ANSA) - CAGLIARI, 17 DIC - Sale a 315 il numero dei nuovi casi confermati di positività al Covid 19 in Sardegna, dove l'incidenza dei contagi, sulla base del report dell'Iss, è pari a 88,5 per 100 mila abitanti. E mentre si registra il decesso di una donna di 92 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, nella stessa area territoriale, Capoterra si blinda a chi non è in possesso del Green pass, imponendo restrizioni per gli spostamenti. Secondo l'ordinanza firmata dal sindaco Beniamino Garau, dopo la comparsa di un focolaio nelle scuole che ha portato allo stop delle lezioni in presenza, ora l'uscita e ingresso dal paese sono consentiti esclusivamente ai possessori di Green pass. Senza documento verde, accesso e uscita sono autorizzati solo per motivate esigenze quali attività lavorativa, salute e reperimento di beni di prima necessità. Green pass anche per cerimonie religiose e "rafforzato" per bar, ristoranti, circoli, sale giochi anche all'aperto. Disposta anche la chiusura di palestre, piscine, scuole di ballo. L'ingresso alle attività di cura della persona (parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuatori, centri massaggi) sono consentite esclusivamente ai possessori di Green pass. Le attività sportive agonistiche sono consentite senza la presenza di pubblico.

Intanto resta pressoché stabile la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva salgono a 9 (3,4% nel complesso), mentre calano di 4 unità quelli in area medica sono 114 (7,4%). E sono ancora disponibili alcuni posti letto liberi nei reparti Covid all'ospedale Binaghi di Cagliari, ma all'occorrenza saranno riconvertiti in reparti dedicati ai positivi Geriatria e poi, eventualmente Pneumologia. Il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Cagliari Sergio Marracini, che già ieri aveva annunciato nuove aperture, spiega che "per ora abbiamo 77 pazienti al Binaghi di cui 7 in Terapia Intensiva, quindi una ventina di letti disponibili. Al Santissima Trinità sono 20 i posti che saranno dedicati ai pazienti Covid in Geriatria".

E al momento sono oltre 4000 le prenotazioni dei bambini sardi effettuate tramite la piattaforma di Poste Italiane in poco più di 24 ore. (ANSA).