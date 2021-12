Vaccini: prime somministrazioni per i bimbi ad Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 16 DIC - È iniziata con 42 somministrazioni la vaccinazioni contro il Covid dei bambini di età fra i 5 re gli 11 anni nell'hub allestito dall'Ats al Mariotti di Alghero.

"Ringrazio il personale impegnato nelle vaccinazioni che ora conta anche sulla fascia pediatrica. È importante che la platea dei cittadini che si vaccinano sia più amplia possibile ed è bene che questa opportunità venga sfruttata dalle famiglie. È necessario che il raggio della protezione arrivi a coprire tutte le fasce di età", commenta il sindaco, Mario Conoci.

L'hub del Mariotti sta procedendo di pari passo con le somministrazioni delle dosi alle altre categorie della popolazione. Il centro sta inoculando quotidianamente circa 500/600 dosi, che raggiungono la somma di 3.000 dosi alla settimana, con un aumento delle prime dosi. A tutti è raccomandata la prenotazione, "Soprattutto per garantire tutti i prenotati che si presentano al centro e per non cerare disagi alla calendarizzazione delle somministrazioni", afferma Gioacchino Greco - direttore del presidio ospedaliero Alghero-Ozieri e responsabile dell'Hub del Mariotti.

Il centro vaccinale sta operando lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14; martedì e giovedì dalle 8,30 alle 17.

