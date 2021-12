Vaccini: Gimbe. 79% sardi ha 2 dosi e crescono le booster

La popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale è pari 78,9%, poco sopra la media italiana che si attesta, invece, sul 77,6%. In più c'è un ulteriore 2,4% di sardi che ha ricevuto solo la prima dose. E' quanto emerge dal consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Secondo i dati del Governo, attualmente le persone residenti nell'Isola vaccinate sono 1.261.557 su 2.838.828 dosi arrivate in Sardegna. con una media di circa 800 prime somministrazioni al giorno e circa 15mila complessive, comprese le terze dosi.

In quest'ultimo caso la Fondazione Gimbe evidenzia che il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 59,2% mentre la media dell'Italia si attesta al 61,4%.

Nel frattempo si parte con la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Nell'Isola sono arrivate 36.000 dosi di vaccino pediatrico Pfizer che coprono la maggior parte della platea formata da circa 83mila bambini. Programmato un Open day a Cagliari, dalle 14 alle 19 nell'hub dedicato nel centro congressi della Fiera, con percorsi e personale riservati ai più piccoli. In tutta l'Isola però, ci saranno iniziative dedicate come ad Alghero e Iglesias, mentre a Oristano le prime somministrazioni saranno eseguite venerdì. Sabato si aggiungeranno Ozieri, Sassari (Rizzeddu) e Olbia. Da domenica 19 anche Nuoro, mentre i primi slot a San Gavino saranno disponibili dal 21 e a Tempio dal 22 dicembre.