Uccisa a coltellate: compagno in silenzio davanti al Gip

Davanti al giudice delle indagini preliminari si è avvalso della facoltà di non rispondere Sandro Sarais, 56 anni, fermato con l'accusa di aver ucciso la convivente Mihaela Kleics, 50 anni di origine romena nella sua abitazione di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

L'udienza di convalida si è tenuta in ospedale al Businco di Cagliari, dove l'uomo è ancora ricoverato - dopo che si era inferto alcune coltellate - al cospetto del gip Michele Contini che ora si è riservato di decidere sulla misura cautelare.

Accompagnato dall'avvocata Shannon Cipollina, il 56enne di Nuraminis non ha risposto alle domande del giudice. Quando era stato fermato, davanti alla pm Nicoletta Mari e ai carabinieri, avrebbe invece ammesso di essere l'autore del femminicidio.

Nel frattempo si attendono i primi risultati dell'autopsia che la Procura ha affidato al medico legale Roberto Demontis nel dipartimento di Medicina Legale del Policlinico universitario di Monserrato. La compagna di Sarais è stata trovata morta nell'abitazione di via della Musica a Quartu dove i due vivevano: sul corpo le ferite provocate da 35 coltellate. Nel frattempo proseguono anche le indagini dei carabinieri per ricostruire nel dettaglio i rapporti tra i due conviventi, anche grazie alle testimonianze dei vicini che hanno riferito di numerosi litigi. Resta comunque ancora ignoto il movente del femminicidio e cosa sia accaduto nell'abitazione nelle ore precedenti il delitto.