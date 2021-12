Incidenti lavoro: 60enne incastrato sotto escavatore

Incidente sul lavoro a monte Attu a Tortolì, in Ogliastra. Un operaio di 60 anni è rimasto incastrato per diverse ore sotto un mezzo meccanico di movimentazione terra, con il quale stava lavorando per la costruzione di una casa in un lotto privato. L'uomo, che ha subito un trauma all'addome, è in gravi condizioni ed è stato trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari.

L' allarme è stato dato intorno alle 10. Per estrarre l'operaio dalla morsa del mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che lavorano alla ricostruzione dell'incidente.