Covid: Gimbe, contagi tornano a correre in Sardegna con +17%

Tornano di nuovo a correre i contagi in Sardegna dove si registra una performance in peggioramento per gli attualmente positivi per 100.000 abitanti (210 rispetto ai 168 del rilevamento precedente) con un aumento dei nuovi casi del 17,7% nella settimana tra l'8 e il 14 dicembre. Lo rileva la Fondazione Gimbe.

Cala l'incidenza nel Sassarese (da 78 a 60), ma aumenta nella Provincia di Nuoro (da 76 a 123) e raddoppia nella città metropolitana di Cagliari (da 33 a 69). Stabile, anche se in lieve incremento, nel Sud Sardegna (75) e e nell'Oristanese (61).

Sale di poco anche al pressione negli ospedali anche se restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19.