Covid: a Cagliari verso riapertura nuovo reparto dedicato

(ANSA) - CAGLIARI, 16 DIC - Aumentano le persone contagiate che hanno bisogno di un ricovero e si sta valutando di riaprire un nuovo reparto Covid all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia all'ANSA il direttore sanitario del presidio ospedaliero della Assl di Cagliari Sergio Marracini: "Questo non l'avremmo mai voluto fare, però evidentemente la situazione potrebbe richiederlo - spiega - tra oggi e domani mattina faremo un briefing con i dirigenti e i responsabili di dipartimento di area chirurgica e col direttore sanitario di Ats e vediamo. Certamente all'ospedale Binaghi stanno arrivando pazienti da tutta la Sardegna a tutti gli ospedali e quindi abbiamo aumentato notevolmente di ricoverati e poi c'è questa forte resistenza alla vaccinazione da parte da parte di una fetta di popolazione che si muove e contagia".

Attualmente all'ospedale Binaghi di Cagliari i ricoverati nei quattro reparti Covid sono 78 e di questi sono 44 i non vaccinati mentre di altri 8 non si conoscono i dati. Tra i 26 vaccinati la maggior parte sono anziani fragili. (ANSA).