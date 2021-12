ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna sfiora i 300 casi in 24 ore

(ANSA) - CAGLIARI, 16 DIC - Tornano di nuovo a correre i contagi Covid in Sardegna dove il numero dei casi nelle ultime 24 ore tocca quasi quota 300: 294 (+44 rispetto all'ultima rilevazione) con un tasso di positività del 2,8%. Non si registra, però, alcun decesso.

Il peggioramento della curva epidemiologica è stato evidenziato anche dalla Fondazione Gimbe: gli attualmente positivi per 100.000 abitanti passano in una settimana da 168 a 210, con un aumento dei nuovi casi del 17,7% tra l'8 e il 14 dicembre. Cala l'incidenza nel Sassarese (da 78 a 60), ma aumenta nella Provincia di Nuoro (da 76 a 123) e raddoppia nella città metropolitana di Cagliari (da 33 a 69).

Più pressione anche negli ospedali anche se restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) - dove i pazienti arrivano a quota 118 (+9) - e in terapia intensiva (3% con un calo di una unità). E per fare posto ai positivi che hanno bisogno di cure si sta valutando di riaprire un altro reparto Covid all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

"Questo non l'avremmo mai voluto fare, però evidentemente la situazione potrebbe richiederlo - spiega il direttore sanitario del presidio ospedaliero della Assl di Cagliari Sergio Marracini - tra oggi e domani mattina faremo un briefing con i dirigenti e i responsabili di dipartimento di area chirurgica e col direttore sanitario di Ats e vediamo. Certamente all'ospedale Binaghi stanno arrivando pazienti da tutta la Sardegna a tutti gli ospedali e quindi abbiamo aumentato notevolmente di ricoverati e poi c'è questa forte resistenza alla vaccinazione da parte da parte di una fetta di popolazione che si muove e contagia".

Nel frattempo è partita la campagna di vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Un Open Day a Cagliari, con animatori e "attestati di coraggio" ha richiamato genitori e piccoli all'hub della Fiera, mentre ad Alghero la giornata è iniziata con 42 somministrazioni nell'hub allestito dall'Ats al Mariotti di Alghero. (ANSA).