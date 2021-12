Treni: lavori potenziamento rete Decimo-Iglesias-Carbonia

(ANSA) - CAGLIARI, 15 DIC - Sono in programma dal 18 al 22 dicembre interventi di potenziamento della rete e manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Decimomannu-Iglesias-Carbonia.

I lavori - spiega una nota di Rfi - permetteranno di velocizzare l'ingresso e l'uscita dei treni dalla stazione di Iglesias, aumentare la velocità lungo la linea e di operare interventi di manutenzione straordinaria su tre ponti.

I lavori, del valore di circa 4,5 milioni di euro, saranno realizzati da circa 70 persone tra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) e imprese appaltatrici impegnati in sei cantieri dislocati lungo la linea.

Per consentire l'operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria tra Decimomannu e Carbonia sarà sospesa e i treni saranno sostituiti con bus.

Tutte le modifiche all'offerta sono consultabili sui canali di vendita dell'impresa ferroviaria. (ANSA).