Top Italian Food, bollino di qualità per sei aziende sarde

(ANSA) - CAGLIARI, 15 DIC - Gambero Rosso premia le eccellenze del made in Italy agroalimentare. Sono sei le aziende sarde entrate nella guida "Top Italian Food" che potranno inserire il bollino di qualità nella confezione, novità della nuova edizione: Accademia Olearia di Alghero con Olive bosana di Sardegna, l'azienda di Roberto Arru, di Austis, premiata per il Miele di corbezzolo, le reginette della pasticceria Esca di Dorgali, il Tipico Savoiardone di Fonni, la ventresca di tonno di corsa Maluentu di Cabras e il riso Carnaroli classico dell'azienda Passiu di Oristano.

Trentasette in tutto le aziende sarde entrate nella guida. Il carnaroli di Passiu conquista una vetrina di prestigio accanto a prodotti di regioni del nord Italia, tradizionalmente vocate alla risicoltura. "Questo risultato ci ripaga per l'impegno e l'attenzione che poniamo nel nostro lavoro e ci stimola a fare sempre meglio", afferma Felice Passiu, titolare dell'azienda e responsabile della comunicazione.

Per i Masini - Pietro, Marco e Carlo, la nuova generazione della gestione Tipico è il secondo grande riconoscimento del 2021 dopo quello ottenuto lo scorso luglio con la rivista americana Forbes. "Questo traguardo è la conferma di un lavoro incentrato sulla scelta delle migliori materie prime locali, politiche di marketing che mirano all'internazionalizzazione dei prodotti e una comunicazione cross-mediale capace di raccontare non solo l'eccellenza di un brand ma anche tutto l'ecosistema che lo circonda", sottolineano. (ANSA).