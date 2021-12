Porto Cagliari, conto alla rovescia per Cittadella nautica

(ANSA) - CAGLIARI, 15 DIC - Via ai lavori per la realizzazione delle opere a mare del secondo lotto del distretto della nautica con la posa della simbolica prima pietra: l'opera consentirà l'insediamento, nel versante est del Porto Canale, di cantieri navali e servizi. Costo dell'operazione: 20 milioni e 148 mila. I lavori si dovranno concludere in 390 giorni e completeranno le opere di urbanizzazione già realizzate (con una spesa di circa 7 milioni) nella parte a terra dell'avamporto.

Gli interventi, inseriti nel Piano Regolatore Portuale del 2010 prevedono l'avanzamento dell'attuale linea di costa di 70 metri circa e la realizzazione di una banchina di riva di 570 metri di lunghezza.

Una volta completati i lavori, la cittadella della nautica, che avrà un'estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht anche di grandi dimensioni. L'AdSP ha consegnato anche i lavori di realizzazione del vicino parco di Sant'Efisio che si concluderanno in 365 giorni: completerà il percorso ciclopedonale di collegamento con il Villaggio dei Pescatori di Giorgino.

"Quello odierno è un momento storico per il comparto della nautica da diporto nell'Isola e di svolta per l'ampio processo di rivoluzione del layout delle aree portuali cagliaritane - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Con l'avvio del cantiere per le opere a mare, entriamo nel vivo del processo di sviluppo della cantieristica per la nautica da diporto e dei service a questa connessi. Entro 13 mesi potremo mettere a disposizione degli operatori del settore un'area di 23 ettari ordinata e funzionale alle esigenze costruttive e manutentive di imbarcazioni che vanno dalla piccola stazza agli yacht di grandi dimensioni". (ANSA).