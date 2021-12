Patto sicurezza, videosorveglianza in 6 Comuni Oristanese

Nel corso di un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, sono stati sottoscritti i "Patti per la Sicurezza Urbana" con i sindaci dei Comuni di Oristano, Cabras, Assolo, Curcuris, Sini e Tramatza. I progetti presentati, il cui ammontare complessivo è di 736.461 euro, andranno a finanziare l'installazione di un totale di 119 nuove telecamere distribuite tra i Comuni richiedenti, a presidio dei principali ingressi ai centri abitati, delle strutture pubbliche, dei quartieri e delle piazze maggiormente interessati da situazioni di degrado e di illegalità.

"La firma del documento - precisa Stelo - costituisce la pre-condizione per poter presentare le domande di ammissione ai finanziamenti statali stanziati per il 2021 per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, espressamente riservati ai Comuni sottoscrittori del Patto che abbiano individuato l'installazione di sistemi di videosorveglianza quale prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria".

Al termine della riunione il Prefetto ha espresso soddisfazione "per un ulteriore passo avanti compiuto nella strada della prevenzione e della deterrenza della criminalità diffusa e della sicurezza, sia reale che percepita, che rappresenterà un utile strumento per una sempre più incisiva azione delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali nelle attività di prevenzione e controllo del territorio".