Natale: animazione, musica e spettacoli a Cagliari

Spettacoli, musica e animazione: al via Natale a Cagliari 2021. Coinvolte le classiche vie dello shopping, ma anche altre zone della città.

Costo dell'operazione, circa 500mila euro. Protagonista sarà sempre Babbo Natale. Sabato e domenica sfilerà sulle vespe (in replica il 23 sera e il 24 mattina) tra le vie Alghero, Manno, Garibaldi, largo Carlo felice e via Roma. Tra le novità più attese ci saranno videomapping. "Saranno tre: sulla facciata della Scuola Riva nella piazza Garibaldi, sulla parete frontale del Bastione di Saint Remy e su quella della Torre dell'Elefante - ha spiegato l'assessore delle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia- con spettacoli ogni mezz'ora, dalle 6 della sera sino a mezzanotte, già dal 15 dicembre".

Da giovedì 16 sino al 24 dicembre musica e animazione nelle principali vie dello shopping del centro cittadino e Pirri.

Dopo l'interruzione forzata dell'anno scorso, sono riaperti i tradizionali Mercatini di Natale su corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne e piazza Del Carmine. Nel complesso di viale Diaz, con ingresso libero e gratuito prosegue inoltre Fiera Natale.

Dedicate in particolare ai bambini, resteranno aperte per tutte le festività le giostre di piazza Garibaldi, piazza Del Carmine, Parco Della Musica, Su Siccu, Lunapark Santa Gilla, via San Paolo e Cavalluccio Marino.

Per contribuire a creare l'atmosfera natalizia anche "CarcioFestival".