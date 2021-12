"Babbo Natale vien dal mare", evento benefico a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 15 DIC - Regali e sorprese per i bambini con la quinta edizione di "Babbo Natale Vien dal Mare", manifestazione benefica patrocinata dal Comune di Olbia e organizzata da Asd Kinarmonia.

L'appuntamento è per sabato 18 dicembre, alle ore 15, con partenza dalla spiaggia di Mogadiscio, sotto il ponte, dietro la chiesa Sacra Famiglia e apertura degli stand in piazza Crispi, alle 15,30. Qui i volontari dell'associazione Pollicino e i Babbi Natale distribuiranno un piccolo dono ai bimbi presenti.

Chi vorrà potrà lasciare una piccola donazione, e il ricavato servirà a finanziare le varie attività di Pollicino, l'associazione che in città si occupa di supportare i bambini in ospedale e a domicilio, garantendo una presenza rassicurante e gioiosa.

"Anche quest'anno è arrivato il meraviglioso momento di condividere insieme l'amore per il mare, per lo sport e per la solidarietà. L'evento è aperto a tutti. Chiunque abbia un Sup, una canoa, un kayak o una barca può partecipare", spiega Maria Forteleoni, organizzatrice dell'evento e titolare di Asd Kinarmonia.

"La manifestazione, quest'anno, ha il grande valore aggiunto di svolgersi sul nuovo lungomare della nostra città, un contesto ideale per questo tipo di eventi, e siamo felici di poter dare nuovamente il benvenuto a questa bellissima manifestazione che unisce lo sport, il piacere di svolgere attività all'aria aperta anche durante la stagione invernale e l'intrattenimento per i bambini", commentano gli assessori comunali Marco Balata e Elena Casu. (ANSA).