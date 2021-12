ANSA-IL-PUNTO/COVID: balzo casi in Sardegna e su i ricoveri

(ANSA) - CAGLIARI, 15 DIC - Nuova impennata di casi Covid in Sardegna, dove aumentano anche i ricoveri. Il bollettino quotidiano parla di un balzo da 162 a 250 contagi con un tasso di positività che sale al 2,6%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (+2 ), mentre i ricoverati in area medica sono 109 (+21). L'unica nota positiva della giornata è l'assenza di nuove vittime.

E mentre in alcuni comuni isolani continuano ad arrivare strette con l'obbligo di mascherine all'aperto soprattutto nelle strade dello shopping - l'ultimo caso è quello di Capoterra (Città Metropolitana di Cagliari) - a Sassari sale a 11 il numero dei pazienti della Clinica chirurgica dell'Aou di Sassari risultati positivi al Covid 19 dopo il loro ricovero in ospedale, in seguito a un focolaio. A loro si aggiunge una operatrice socio sanitaria che lavora nella struttura. "I nostri servizi seguono in maniera scrupolosa tutti i protocolli previsti attraverso l'esecuzione quotidiana di tamponi molecolari che vengono osservati per un periodo di 7/8 giorni" dice Franco Bandiera, direttore sanitario dell'Aou. "Siamo oggi in una situazione completamente diversa rispetto a un anno fa quando sono stati convertiti ben 8 reparti e ricoverati nella fase più critica 250 pazienti con Covid 19", sostiene il commissario straordinario dell'Aou, Antonio Spano. Dopotutto su circa 1,6 milioni di abitanti in Sardegna sono stati vaccinati con due dosi 1.260.744, pari al 78,9% della popolazione.

E domani si comincia con i più piccoli. Nell'Isola sono arrivate 36.000 dosi di vaccino pediatrico Pfizer che coprono la maggior parte della platea di piccoli tra i 5 e gli 11 anni formata da circa 47mila bambini. Programmato un Open day a Cagliari, dalle 14 alle 19 nell'hub dedicato nel centro congressi della Fiera, con percorsi e personale riservati ai più piccoli. In tutta l'Isola però, ci saranno iniziative dedicate come ad Alghero e Iglesias, mentre a Oristano le prime somministrazioni saranno eseguite venerdì. Sabato si aggiungeranno Ozieri, Sassari (Rizzeddu) e Olbia. Da domenica 19 anche Nuoro. (ANSA).