Traghetti: Invitalia, Genova-P.Torres a Tirrenia per 25,8mln

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Dopo l'annuncio dato a settembre, Invitalia - per conto del Mims- ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a Tirrenia-Cin del bando di continuità territoriale marittima fra Genova e Porto Torres per 5 anni (60 mesi), nel periodo invernale compreso dall'1 ottobre al 31 maggio. Un servizio che viene garantito 365 giorni all'anno con due motonavi (tre nel periodo estivo con partenze diurne) Per garantire i collegamenti nella stagione winter lo Stato contribuisce con 25,8 milioni.

Oltre a questa tratta Tirrenia-Cin si è già aggiudicata il collegamento Civitavecchia-Olbia, ma in accordo con Gnv e Grimaldi, senza oneri per lo Stato, mentre la Palermo-Cagliari-Napoli e la Cagliari-Arbatax-Civitavecchia (quest'ultima solo per sei mesi sino a marzo 2022), sono state affidate a Grimaldi. (ANSA).