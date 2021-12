Sorpresi con 3 litri di droga dello stupro, due arresti

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Un personal trainer e un impiegato, rispettivamente di 49 e 50 anni, sono stati arrestati dalla Polizia perché trovati in possesso di 2,8 litri di Gbl liquido, la cosiddetta droga dello stupro.

Gli agenti della Squadra mobile tenevano da diverso tempo sotto controllo i due e ieri hanno deciso di entrare in azione visto che era previsto l'arrivo di un pacco che probabilmente conteneva la droga.

Un poliziotto si è finto corriere e al momento della consegna ha bloccato i due. All'interno del pacco, come sospettato, c'erano due flaconi da un litro di Gbl. Altri 800 millilitri sono stati recuperati all'interno dell'abitazione in cui vivevano i due.

La droga, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato circa 45mila euro. I due si trovano ai domiciliari in attesa del processo.

