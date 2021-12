Covid: casi e ricoveri in calo in Sardegna ma un decesso

Un decesso, un uomo di 73 residente nel Sud Sardegna, e casi Covid in calo in Sardegna. E' quanto emerge dall'ultima rilevazione dell'Unità di crisi regionale: sono 162 ulteriori positivi (200 quelli delle 24 ore precedenti) sulla base di 3118 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12905 tamponi con un tasso di positività che crolla dal 4,6% all'1,2%.

In calo anche i pazienti ricoverati: uno in meno nei reparti di terapia intensiva (6) e cinque in meno quelli ricoverati in area medica (88).

Infine sono 3290 i casi di isolamento domiciliare (8 in meno).