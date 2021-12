Anziano di 78 anni muore in un incendio in casa a Cagliari

Un uomo di 78 anni, Piero Mario Veglio è morto nell'incendio scoppiato all'interno della sua abitazione in via Duca di Genova a Cagliari, nella zona di Pirri. L'anziano, da quanto si apprende, è morto intossicato. Il rogo, innescato dal corto circuito di una stufa elettrica, è divampato poco prima delle 22. Le fiamme hanno colto di sorpresa l'anziano che, probabilmente, era già andato a dormire. Il fuoco si è velocemente propagato e le stanze si sono riempite di fumo.

I residenti della zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. I soccorritori sono riusciti a portare all'esterno il 78enne. I medici del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.