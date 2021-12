ANSA-IL-PUNTO/COVID: al via vaccini per bambini in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Nel giorno in cui in Sardegna si registra un calo dei nuovi positivi e dei ricoverati nelle intensive e in area medica arriva il via libera alla vaccinazione anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Da giovedì 16 la piattaforma di Poste Italiane aprirà alle prenotazioni per tutti i nati dal 2010 al 2016 e da gennaio anche per i nati nel 2017, sempre a condizione che abbiano già compiuto cinque anni. In occasione dell'apertura di questa nuova fase della campagna i punti vaccinali dell'Aou di Sassari e dell'Arnas G. Brotzu di Cagliari avvieranno sessioni dedicate alla vaccinazione dei piccoli pazienti in cura presso le due aziende e che saranno contattati direttamente dai centri che li hanno in cura.

Nel frattempo la campagna vaccinale ha ripreso un leggero vigore grazie alle nuove regole sul Green pass introdotte dal Governo Draghi. Attualmente i sardi vaccinati con due dosi o monodose sono 1.260.049, pari al 78,8% della popolazione complessiva.

Rispetto alla platea degli over 12, la percentuale di coloro che hanno fatto almeno una dose del vaccino è salita all'85,7%, con le prime somministrazioni che si attestano sul migliaio al giorno.

"Con la protezione dei più piccoli - ha osservato il presidente della Regione, Christian Solinas - diamo il via a una nuova fase di una campagna vaccinale che nell'Isola ha già raggiunto risultati significativi. La comunità scientifica ha evidenziato l'importanza di estendere il vaccino alla popolazione in età pediatrica e Il nostro sistema sanitario e pronto a questa nuova sfida che mantiene fermi gli obiettivi di difendere la salute dei sardi dalla minaccia del virus".

E proprio questa minaccia oggi fa meno paura: i nuovi casi calano in 24 ore da 200 a 162. E si svuotano leggermente anche i reparti: un paziente in meno in terapia intensiva (6) e cinque in meno quelli ricoverati in area medica (88). Purtroppo, però, l'Isola conta anche un nuovo decesso: si tratta di un uomo di 73 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna (ANSA).