Uccisa a coltellate in casa, compagno tenta il suicidio

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Il compagno di Mihaela Kleics, la 50enne romena uccisa nella sua abitazione a Quartu Sant'Elena, nella Città metropolitana di Cagliari, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Castiadas, si è inferto delle coltellate, procurandosi alcune ferite. L'uomo è stato trasferito in ospedale, dove lo raggiungerà a breve il medico legale per capire se è in condizioni di rispondere alle domane degli inquirenti. Nei suoi confronti nelle prossime ore potrebbe scattare un fermo di polizia giudiziaria per l'omicidio della 50enne romena. (ANSA).