Qualità della vita, Cagliari (20/a) prima tra province sarde

E' Cagliari è la provincia dove si vive meglio in Sardegna, ma scivola dalla top ten al ventesimo posto in Italia. E' quanto emerge dall'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, pubblicata dal Sole 24 Ore. Nella classifica nazionale guidata da Trieste (sul podio anche Milano e Trento), nell'Isola dopo il capoluogo troviamo la provincia di Sassari, al 64/o posto (-2) , seguita a breve distanza da Nuoro (66/a, -3) e Oristano (67/a, invariata). Al 76/o posto (+11) la provincia del Sud Sardegna.

Per la prima volta, quest'anno è stato presentato anche l'indice della "Qualità della vita delle donne", che vede Cagliari al 15/o posto nazionale nella classifica guidata da Treviso. In particolare, Cagliari spicca nella "Speranza di vita alla nascita", terza in Italia con 85,9 anni, mentre nel "Gap occupazionale di genere", Cagliari è seconda con il 9,2% (differenza rispetto al tasso di occupazione dei maschi).

Nella classifica "Divario nella retribuzione media", ovvero la differenza in percentuale sulla retribuzione annua maschile dei dipendenti, Oristano è seconda in Italia con il 24,6%. La città metropolitana di Cagliari in evidenza anche per il numero di amministratori comunali donne: è seconda in Italia con il 42%, dietro solo a Ravenna.