Porti: nuovo scivolo a Cagliari per piccole imbarcazioni

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Nuovo scivolo pubblico a Cagliari per l'alaggio e il varo di piccole imbarcazioni. È stato inaugurato questa mattina nella zona di Sa Perdixedda. Prima era a Su Siccu, ma dopo la riqualificazione della passeggiata si era reso necessario il trasferimento del servizio. La sistemazione scelta è stata quella fra il Mercato Ittico e la Darsena Pescherecci.

Uno spazio abbandonato di circa mille metri quadri che, proprio grazie ai lavori di realizzazione della piccola infrastruttura, ha subito un radicale recupero ambientale ed urbano. Oltre alla rampa, infatti, l'Autorità di sistema portuale ha posizionato una passerella in legno, con due punti luce: renderà più confortevoli e sicure le operazioni di uscita o di rientro dal mare. Sistemato anche uno spazio illuminato per il parcheggio e la sosta dei carrelli utilizzati per il trasporto dei natanti. La struttura sarà operativa nei prossimi giorni, subito dopo l'emanazione dell'apposita ordinanza congiunta dell'Authority e della Direzione Marittima che ne regolamenterà l'utilizzo.

"Un ulteriore tassello del percorso di recupero e rilancio di aree portuali sottoutilizzate - commenta il presidente dell'Autorità di sistema portuale Massimo Deiana - così come già avvenuto per buona parte del waterfront cagliaritano, che affidiamo all'uso corretto e rispettoso da parte di tutti gli amanti del mare". (ANSA).