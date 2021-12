Nuovo campus Università Sassari sorgerà nell'ex brefotrofio

Il nuovo campus universitario dell'Ersu di Sassari si farà nel palazzo dell'ex brefotrofio di proprietà dell'Università, in viale San Pietro. Dopo l'archiviazione definitiva del progetto di sviluppare il campus nell'area di San Lorenzo, dove sono stati trovati importanti reperti di epoca romanica, la scelta dell'ex brefotrofio è stata presa nel corso di un vertice convocato dal presidente dell'Ersu, Massimo Sechi, con il sindaco di Sassari, Nanni Campus, il rettore dell'Università, Gavino Mariotti, il direttore generale dell'assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, Giorgio Cicalò. E il Cda dello stesso Ersu.

A disposizione per realizzare il campus universitario ci sono 26 milioni di euro che, senza una soluzione rapida, rischiano di tornare al mittente. Per scongiurare questo pericolo Università e Comune chiederanno alla Regione uno slittamento oltre il 31 dicembre 2022 del termine ultimo per aggiudicare l'appalto. L'Ersu dovrà ora inviare all'ufficio di Presidenza della Regione l'atto formale, ossia la delibera del CdA con cui si prende atto dell'impossibilità di procedere con il campus nell'area di San Lorenzo e la volontà di avviare un nuovo iter procedurale che interessi l'ex brefotrofio. Successivamente gli uffici tecnici e amministrativi dell'ente di via Coppino daranno avvio alle procedure di verifica per scongiurare qualsiasi altro intoppo per la realizzazione della residenza universitaria nel nuovo sito.