Basket: la Dinamo ritrova gioco e vittoria

La Dinamo Banco di Sardegna sbanca il Taliercio di Venezia ritrovando la vittoria in campionato dopo sei ko di fila. Due punti che, a quattro giornate dal termine del girone di andata, rilanciano i biancoblu di coach Bucchi nella corsa per l'ottavo posto che vale l'ingresso alla final eight di Coppa Italia.

La vittoria per 70-76 sul difficile campo della Reyer arriva con un'altra prova magistrale del nuovo play, Gerald Robinson, autore di 20 punti e 7 assist. Ma a strappare i due punti alla Umana Venezia è stata una grande prova corale di tutta la squadra, unita e solida come mai lo era stata quest'anno in difesa, e capace di non mollare mai, nemmeno quando nel terzo quarto si è trovata sotto di 11 lunghezze.

Nell'ultima frazione di gioco i sassaresi hanno imbavagliato l'attacco di Venezia, concedendogli appena 11 punti, contro i 26 messi a segno dalle bocche di fuoco biancoblu. Un ultimo quarto in cui sono risultati decisivi l'ingresso di Massimo Chessa, che ha difeso come un ossesso, e la freddezza al tiro del solito David Logan (12 punti, 5 assist e 4 rimbalzi), fino a quel momento quasi insignificante come realizzatore.

Ma tutti i giocatori hanno messo un mattoncino per la vittoria, dal lavoro oscuro di Burnell (8 punti, 2 assist e 10 rimbalzi), alla costanza di Eimantas Bendzius (14 punti, 1 assist e 8 rimbalzi).

Spezzata la catena delle sei sconfitte consecutive ora la Dinamo guarda con fiducia e ritrovato entusiasmo alla prossima gara che domenica sera la vedrà impegnata sul parquet amico del PalaSerradimigni contro Varese. L'ottavo posto in classifica è lì, a soli due punti, se la Dinamo conferma di essersi svegliata sotto la cura Bucchi, la qualificazione alla final eight di Coppa Italia non sarà più una missione impossibile.