ANSA-IL-PUNTO/Covid: Sardegna, focolaio in ospedale Sassari

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Contagi Covid in aumento in Sardegna e c'è preoccupazione per un focolaio scoppiato all'interno della Clinica chirurgica dell'Aou di Sassari. Al momento ci sono sette pazienti del reparto positivi alla variante Delta, e un operatore sanitario. Quattro pazienti sono già stati trasferiti nella struttura di Malattie infettive, gli altri tre restano per ora isolati in stanze singole nella Clinica, in quanto asintomatici.

Sono stati sottoposti a tampone tutti i medici, infermieri e operatori sociosanitari che lavorano nella Clinica chirurgica, in tutto 65 persone, e solo uno è risultato positivo. Il cluster è stato scoperto e isolato nella notte tra sabato e domenica in seguito a tampone molecolare positivo su un paziente che doveva essere sottoposto a intervento chirurgico oggi. Al momento il reparto resta attivo ma non vengono effettuati nuovi ricoveri.

Intanto nelle ultime 24 ore si registrano in Sardegna 200 casi di positività al Covid (+56 rispetto all'ultima rilevazione), sulla base di 1.366 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.265 tamponi per un tasso di positività che sale al 4,6%. Non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (+1), mentre quelli in area medica sono 93 (-3). Dall'ospedale Binaghi di Cagliari arrivano i dati aggiornati sui ricoveri: sono 60 i pazienti positivi al virus, oltre la metà non vaccinati.

Sul fronte vaccini, nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono state somministrate oltre 80mila dosi, più che raddoppiate rispetto a quattro settimane fa. Di queste sono state inoculate 68.783 terze dosi e 5.236 prime dosi. Nella settimana precedente (dal 29 al 5 dicembre) le somministrazioni erano state in totale 75.805, di cui 64.792 terze dosi e 4.836 prime.

Intanto sono attese per mercoledì 6.000 dosi di Pfizer per l'avvio della campagna di vaccinazione pediatrica, a cui si aggiungeranno altre 18mila dosi attualmente programmate per la prima settimana di gennaio. (ANSA).