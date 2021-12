Ambiente: ironia e social per conquistare nuove generazioni

Legambiente ed ecovolontari insieme lanciano una campagna di educazione ambientale puntando su ironia, media tradizionale e social network per convincere anche i più indisciplinati a rispettare le regole e il pianeta. Il progetto, battezzato "Aliga Show", e spalleggiato dall'Ispettorato di Sassari del Corpo Forestale, consiste in una trilogia video in cui gli attori Daniele Monachella e Carlo Valle danno voce ritmo, volto e credibilità ai messaggi, condendo tutto con un pizzico di umorismo.

I temi trattati sono il conferimento dei rifiuti, la prevenzione, l'abbandono nell'ambiente delle mascherine e delle cicche di sigaretta. Aspetti della vita quotidiana che, se condotti fuori dalle regole e senza il rispetto dell'ambiente, diventano fonte di inquinamento.

I tre video, che a partire da martedì 14 dicembre saranno pubblicati sui profili Facebook ufficiali di Legambiente ed Ecovolontari, sono: Gestione dell'umido domestico nell'agro e nell'urbano; Littering abbandono/gettito indiscriminato delle mascherine protettive; Littering abbandono/gettito indiscriminato di cicche di sigaretta.