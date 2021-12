Volo Parma-Cagliari urta uccello e fa rientro dopo decollo

È stato costretto a fare subito ritorno a terra dopo il decollo un volo Ryanair Parma-Cagliari.

Decollato in mattinata dallo scalo parmigiano 'Giuseppe Verdi', uno dei due motori del velivolo ha risucchiato un uccello scatenando un piccolo principio di incendio. In cabina si sono immediatamente accesi gli indicatori di allarme, i piloti hanno allertato la torre di controllo e hanno fatto ritorno a terra. A bordo pista sono stati disposti i mezzi dei vigili del fuoco ma non ci sono stati problemi per i 157 passeggeri a bordo che sono scesi regolarmente.