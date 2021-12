Covid: casi in leggero calo e un morto in Sardegna

Un decesso, una donna di 79 anni del Nuorese, e un lieve calo (da 191 a 144) dei casi di positività al Covid 19 in Sardegna, sulla base di 1921 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7020 tamponi, con un tasso di positività che sale dalll'1,5 al 2%..

Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 6, mentre cresce di tre unità quello dei ricoverati in area medica (96).

Infine sono 3205 i casi di isolamento domiciliare ( 93 in più dell'ultima rilevazione).