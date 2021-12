Polizia: Giuseppe Scrivo questore vicario di Nuoro

Il primo Dirigente della Polizia di Stato, Giuseppe Scrivo, ha assunto l'incarico di vicario del Questore di Nuoro. Scrivo, 52 anni, ha frequentato il corso per vice Commissario presso l'Istituto Superiore di Polizia, da cui è stato assegnato alla Questura di Oristano dove ha diretto l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Squadra Mobile per 14 anni. Nel 2013 è stato promosso a primo dirigente e riassegnato alla Questura di Oristano dove ha diretto la divisione di Polizia amministrativa e la Polizia anticrimine.

Ha diretto diverse indagini che hanno portato all'arresto di diversi nomi della criminalità, risolto casi di omicidi, faide, sequestri di persona, tra gli altri quello di Titti Pinna liberato a Sedilo e partecipato a diverse indagini di spaccio come Alga Azzurra e Freccia sarda.