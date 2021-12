Pnrr: nasce la cabina di regia per programmi sviluppo

È stata istituita ieri la Cabina di regia per la programmazione unitaria delle politiche di sviluppo. Coordinata dal presidente Christian Solinas, sarà composta dagli assessori direttamente competenti dei programmi cofinanziati con risorse europee e dall'assessore dell'Ambiente responsabile della strategia di sviluppo sostenibile, oltre ai rappresentanti del sistema degli Enti locali e del partenariato economico e sociale.

"La Cabina di regia è nata dall'esigenza di adottare scelte organizzative al più alto livello che consentano di assicurare unitarietà programmatica, finanziaria e di governance per gestire in modo adeguato i diversi programmi di diretta gestione della Sardegna, capaci di sprigionare energie nuove e di generare uno sviluppo e una crescita duraturi per il nostro territorio", ha detto Solinas ribadendo la necessità di collegare la realizzazione del programma di governo con l'individuazione delle priorità strategiche e, conseguentemente, con la programmazione unitaria delle risorse.

"Le risorse del Next Generation EU, e in particolare il PNRR, il corpus della programmazione dei fondi strutturali e Strumenti di investimento europei, le risorse del FEASR e l'imminente programmazione delle risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2021/2027 - ha continuato Solinas - impone che sia rafforzata l'integrazione tra i diversi programmi sia in fase di programmazione e sia di attuazione, con l'obiettivo di potenziare l'efficacia degli strumenti strutturali e di ottimizzarne l'incidenza sul territorio".

Così come previsto nella delibera approvata dalla Giunta regionale, dovrà coordinare tutti i processi della Programmazione Unitaria, proporre le priorità nell'azione amministrativa per assicurare la selettività e la concentrazione degli interventi. "Coordiniamo le politiche di sviluppo per sostenere e accompagnare la crescita economica sarda, tenendo fede all'impegno di essere guida e supporto reale di imprese, operatori economici e cittadini nella fase di ripresa post-pandemica", ha spiegato l'assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino, evidenziando il ruolo della Cabina di regia, che "avrà il compito di realizzare un migliore e più sinergico coordinamento delle azioni che andranno a tradurre nei fatti quelle che sono le priorità strategiche della Sardegna".

Tra i compiti della Cabina di regia anche la valutazione di eventuali ritardi nell'attuazione dei Programmi e la possibilità, in quel caso, di proporre le opportune soluzioni (modifiche o integrazioni), oltre alla verifica della coerenza programmatica dei programmi in relazione ai piani nazionali e in particolare del PNRR.