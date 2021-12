Cinema: a Babel trionfano Tropiano, Rocchi, Incollu e Cannas

Babel Film festival: sono 20 i premi assegnati per la 7/a edizione del concorso cinematografico internazionale organizzato dalla Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari, dedicato alle produzioni che raccontano le minoranze, in particolare quelle linguistiche. Nella serata finale sono stati aggiudicati i quattro premi Maestrale a: Ndoto Ya Samira - Il sogno di Samira del pugliese trapiantato a Dublino, Nino Tropiano, Miglior Lungometraggio (6.000 euro). Una storia di emancipazione femminile ambientata a Zanzibar raccontata in irlandese e swahili; Talking Dreams del bergamasco Bruno Rocchi, ambientato in un villaggio dell'Africa occidentale - Miglior Documentario (2.500 euro); Male fadau di Matteo Incollu e Mira sa dì di Andrea Cannas - ex aequo- Miglior Cortometraggio (2.500 euro), ambientati in Sardegna.

Il Premio Speciale del Babel Film Festival va a Otra Mano di Agu Netto. Sono stati assegnati altri 11 premi e altre quattro menzioni speciali: Diari di Cineclub è andato a Mateoren Ama di Aitor Arregi e Jose Mari Goenaga; Fedic Cagliari se lo è aggiudicato Con la S maiuscola di Marco Spanu; Aamod va a Prima che arrivi l'estate di Francesco Di Martino; Ostana ad Arbores di Francesco Bussalai; Premio del Pubblico Ficc- Federazione Italiana dei Circoli del Cinema è stato conquistato da Emilia di Cristina Guillen; Italymbas a Maialetto della Nurra di Marco Antonio Pani; Umanitaria a Stolen Fish di Gosia Juszczak; Diritto di Parola a Silent Heat di Lucienne Venner; One Wor(l)d (ax aequo) a Isole di Mario Brenta e Karine De Villers e Bosch i Morata, sempre els quatre di Miquel Notari e Rafa Alborch; UniCa a La desapariciòn di Jonathan Millet.

Le menzioni speciali: Miglior Lungometraggio Lùa Vermella di Lois Patino; Miglior Documentario Boca de culebra di Adriana Otero; Diritto di Parola a Artiko di Josu Venero e Jesus Mari Lazkano; UniCa a Do you think God loves immigrant kids, mom? di Rena Lusin Bitmez.

I film in gara visionati dalle giurie erano 64 dei quali 39 documentari e 25 film a soggetto, in 40 diverse lingue minoritarie. Il Babel avrà una "coda" post-festival con la proiezione di "Bogre" di Fredo Valla, un film fuori concorso, il 13 dicembre, alle 18 alla Cineteca Sarda.