Cagliari: Mazzarri, Inter è super ma noi dobbiamo provarci

Cagliari a Milano con l'Inter, domani alle 20,45, per provare a continuare a fare punti: per la squadra di Walter Mazzarri è la prova più difficile da quando è iniziata la serie positiva di quattro gare. A San Siro mancherà Nandez, proprio il centrocampista nel mirino dei nerazzurri: impossibile il recupero dopo l'affaticamento ai flessori della coscia destra. "Una corazzata - ha detto il tecnico rossoblù, ex Inter - ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà. Ci vuole coraggio, cercheremo di pressare alto. Loro sono bravissimi, ma noi proveremo a fare quello che possiamo".

"La difesa ha i tre migliori della A - ha spiegato il tecnico - e a centrocampo sappiamo chi c'è. Sarebbe molto importante farci rincorrere per non lasciare a loro il pallino del gioco: lì magari possiamo metterli in difficoltà". Poi, prima della fine dell'andata ci sono Udinese e Juventus. "Non faccio pronostici o tabelle - ha spiegato - noi dobbiamo provare a raccogliere punti con tutti, poi tireremo le somme". Il passato? "A Milano un'esperienza positiva - ha ricordato - ero nel posto giusto nel momento sbagliato, ma nessun rammarico: era una fase di transizione anche con la costruzione della rosa. Con una squadra diversa la storia sarebbe stata un'altra". Intanto si pensa alla sfida di domani. Problemi di abbondanza dietro con il ritorno di Godin e necessari accorgimenti a centrocampo per il forfait di Nandez: "La squadra ha cambiato atteggiamento nelle ultime gare - ha detto - ed è più compatta: ci sono dei meccanismi che migliorano di volta in volta. Dovremo stare attenti soprattutto nel palleggio e nella fase di uscita cercando di evitare errori che potrebbero costare molto cari".

E sui finali non sempre brillanti spiega: "È il risultato della situazione bisogna considerare che siamo stati tartassati dagli infortuni e tornare in forma non è semplice. Ma ultimamente stiamo migliorando".