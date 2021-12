Attentato Capoterra: bruciate auto di un consigliere comunale

Ancora intimidazioni ai danni di amministratori ed esponenti politici in Sardegna. Questa volta è stato preso di mira il consigliere comunale di Capoterra (Città metropolitana di Cagliari), Pino Dessi.

Un malvivente intorno alle 4 ha dato fuoco, probabilmente usando del liquido infiammabile, alle due auto di proprietà del consigliere di maggioranza che erano parcheggiate davanti alla sua abitazione in via Mameli. Appiccato il rogo è fuggito. È subito scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigli fuoco e i carabinieri. Nel giro di breve tempo i vigili hanno domato il rogo. Le auto sono andate completamente distrutte, le fiamme hanno anche annerito la facciata dalla casa. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio, recuperati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso tutte le fasi dell'attentato.

"Questa notte le automobili del consigliere Pino Dessi sono state incendiate e le fiamme si sono propagate nei muri dell'abitazione - scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, pubblicando la foto della due auto distrutte dalle fiamme -. Pino non è solamente un componente della maggioranza in Consiglio ma è un amico, un fratello che con il suo lavoro puramente volontario, in tutti questi anni, ha fatto del bene per tutta la nostra comunità. Pino è stato un punto di riferimento per tanti giovani del territorio e con sua moglie hanno dato vita ad una realtà giovanile che per molti dei ragazzi di Capoterra è stata fondamentale per la loro crescita e il loro sviluppo. Non ci sono ragioni, non ci sono scuse: condanno fermamente questo gesto vile ed esprimo la mia solidarietà a Pino e a tutta la sua famiglia".