Vaccini: Ats, operativo a Sassari secondo hub della città

(ANSA) - SASSARI, 10 DIC - A Sassari apre il secondo punto vaccinale per accelerare il processo di immunizzazione contro il Covid-19.

Da ieri nel capoluogo del nord Sardegna è operativo il secondo hub situato in via Rizzeddu, palazzina Q (ingresso lato Carabinieri).

L'apertura della struttura risponde all'esigenza di accelerare la somministrazione delle terze dosi, la cui richiesta è in forte aumento anche in conseguenza dell'introduzione del Super Green pass.

"Il nuovo punto vaccinale - spiega Salvatore Lorenzoni, coordinatore sanitario degli hub di Sassari - avrà una capacità di somministrazione di circa 600 dosi giornaliere, che si aggiungono a quelle effettuate dalla struttura di via Marghinotti operativa già da qualche mese, che raggiunge circa 800-900 dosi al giorno. L'obiettivo di ATS Sardegna è quello di soddisfare le richieste quanto prima di tutte quelle categorie di lavoratori che hanno l'obbligo vaccinale ma, soprattutto, di aumentare la copertura anche in vista delle festività. Con questa nuova struttura, a Sassari saremo in grado avere oltre 1500 prenotazioni al giorno".

I due hub sono situati in parti diverse dalla città, l'uno nel quartiere Monte Rosello, in grado così di servire la popolazione residente nell'area urbana e in tutto l'agro; l'altro nel quartiere di Rizzeddu, vicino all'ingresso dalla città e facilmente raggiungibile dagli abitanti dei paesi limitrofi, da chi percorre la strada camionale e la Statale 131. (ANSA).