Sarule, attentato incendiario contro ditta movimento terra

Attentato incendiario contro i mezzi della ditta Maffei-Sarda Silicati, all'interno di una cava per l'estrazione di inerti, a Sarule, in località Cuccurumannu" Tre escavatori sono stati danneggiati gravemente dalle fiamme appiccate da ignoti e spente grazie all'intervenuto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Sul posto anche i Carabinieri della stazione del paese e gli agenti della Polizia di Stato di Ottana. Gli elementi raccolti in seguito ai rilievi delle forze dell'ordine sono ora al vaglio della Procura di Nuoro.