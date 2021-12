Natale: a Quartu tra luci e animazione una mostra su Goya

Musica, spettacolo, arte, cultura e luminarie: è il Natale quartese edizione 2021. Tornano in città anche gli allestimenti delle feste a partire dal videomapping nella Chiesa di Sant'Agata. E per domenica è prevista l'accensione del grande albero di Natale in Piazza XXVIII Aprile. Ci sarà anche la quinta edizione di "Lollas", rivisitata in chiave natalizia con esposizioni artigiane, artistiche e culturali legate alla tradizione e alle produzioni tipiche di Quartu.

Pezzo forte del programma di quest'anno è l'allestimento di una mostra esclusiva dedicata al pittore spagnolo Goya, con 18 incisioni originali provenienti dalla Collezione Ceribelli di Bergamo. Tutto abbinato a un'esposizione d'arte moderna. La spesa complessiva è di 100mila euro. "Investire in cultura - ha detto il sindaco Graziano Milia - significa mettere in moto energie, idee e processi di rigenerazione in grado di ridare funzione e ruolo a questa città, non più periferia, ma parte integrante del contesto metropolitano".

Per "Lollas" il Natale quartese schiera Sa Dom'e Farra, aperta al pubblico in occasione delle festività, Casa Olla, il Teatrino dell'Oratorio in via Eligio Porcu, Casa Basciu in via Eligio Porcu e Casa Puxeddu in via Martini. Aria di festa per le strade del centro con l'animazione di "Musica sulle Ruote" sull'Ape calessino. Il 14 dicembre l'appuntamento clou è in Basilica con il concerto "Cantata di Natale": produzione originale sulle musiche sacre natalizie della Sardegna e del Mediterraneo, con musiche e arrangiamenti a cura di Elena Ledda, Mauro Palmas, Silvano Lobina, Alessandro Foresti.

Per gli eventi in piazza è prevista il 19 dicembre l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale. Mentre il 24 spazio all'animazione con la giocoleria e gli artisti di strada. Appuntamenti anche nel litorale con le iniziative organizzate dal Balletto di Sardegna all'Auditorium Bellavista e al Centro Culturale Alfredo Rosas. Infine, la Basilica di Sant'Elena organizza, grazie al contributo del Comune, un inedito Presepe Vivente dal 18 dicembre al 9 gennaio.