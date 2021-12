Musica: l'opéra-comique di Donizetti al Lirico di Cagliari

Si chiude con il nuovo brioso allestimento di "La fille du régiment" di Donizetti, Autunno in musica 2021. Il 16 dicembre, alle 20.30, va in scena il nono e ultimo appuntamento della rassegna del Teatro Lirico di Cagliari con sette spassosissime recite dell'opéra-comique in due atti su libretto di Jean-François-Alfred Bayard e Jules Henri Vernoy de Saint-Georges. Sarà eseguita, per la prima volta nel capoluogo sardo, in lingua originale francese con sopratitoli in italiano, in un nuovo allestimento del Lirico.

"La fille du régiment" era assente da Cagliari dal novembre 1984 (Auditorium del Conservatorio). L'opera è di particolare interesse per il brioso e allegro aspetto visivo curato per la regia da Alessio Pizzech, affermato sia nella prosa che nella lirica, al suo debutto a Cagliari, scene di Davide Amadei, costumi di Carla Ricotti e luci di Valerio Tiberi. Ritorna sul podio cagliaritano Frédéric Chaslin, apprezzato direttore, compositore e pianista francese. A lui è affidata la direzione musicale dell'opera e guiderà Orchestra e Coro del Teatro Lirico. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

L'opera si avvale di una doppia e validissima compagnia di canto: Hasmik Torosyan /Laura Esposito (Marie), Anastasia Boldyreva /Annunziata Vestri (La Marquise de Berkenfield), Giuseppina Piunti (La Duchesse de Krakenthorp), Marco Ciaponi /Valerio Borgioni (Tonio), Bruno Taddìa /Jan Antem (Sulpice), Claudio Levantino /Francesco Palmieri (Hortensius), Simeone Latini (Un Notaire), Nicola Ebau (Un Caporal), Oscar Piras /Giampiero Boi (Un paysan).

Commedia teatrale tra le più apprezzate e note del compositore bergamasco - si colloca a metà tra l'opéra-comique e l'opera buffa - è una temibilissima prova per il tenore per i celebri 9 do acuti della sua aria (Ah mes ami) che, insieme a marce militari, scene liriche e bucoliche, conquistano il pubblico coinvolgendolo nella deliziosa storia d'amore, contrastata dalle convenzioni sociali, di Marie e Tonio, ambientata in Tirolo nel 1805 in piena epoca napoleonica. "La fille du régiment" viene replicata il 17 dicembre alle 20.30, il 18 alle 19, il 19 alle 17, il 21 alle 20.30, il 22 alle 20.30, e il 23 alle 20.30.