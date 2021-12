Coppa America,Prada: Noi sponsor non prima conoscere sede e date

"Per il momento Prada ha esercitato unicamente il proprio diritto di negoziare un possibile rinnovo del 'naming and sponsorship agreement', non appena il luogo e le date della 37/a America's Cup saranno annunciate". Lo precisa la stessa Prada, interpellata dall'ANSA, relativamente alle presunte dichiarazioni alla stampa di Grant Dalton, ceo di Emirates Team New Zealand, detentore dell'America's Cup di vela, secondo cui era già concluso un accordo di sponsorizzazione di Prada in qualità di 'naming and sponsorship' della 37/a edizione dell'ambito trofeo, I neozelandesi, finora, si sono limitati a rivelare i termini del regolamento e la stazza delle barche che verranno utilizzare per la competizione, riservandosi di rivelare in futuro - com'è loro diritto - la sede e le date delle sfide per assegnare il trofeo.