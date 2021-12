ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Sardegna casi stabili,giù intensive

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - Mentre la Sardegna viene dichiarata a rischio moderato nell'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, in alcuni Comuni dell'Isola il virus torna a fare paura. Se a Fluminimaggiore la zona rossa è prorogata sino al 15 dicembre, ad Allai, nell'Oristanese, il sindaco ha imposto l'utilizzo obbligatorio di mascherine anche all'aperto, il divieto di assembramento di persone al chiuso e all'aperto e ha deciso di potenziare i controlli sul rispetto dell'obbligo di Green pass.

Allerta alta anche a Villaputzu dove, a seguito dello screening di massa, il numero dei casi positivi rilevati, sommato ai casi accertati nelle giornate precedenti, è al momento di 65, molti dei quali (40) riferibili alla fascia d'età scolare e più in generale al mondo della scuola. In questa situazione il sindaco ha disposto lo stop fino all'11 dicembre delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.

Intanto nelle ultime 24 ore in Sardegna si registrano tre decessi e 173 nuovi casi di positività (-8), sulla base di 2.692 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.313 tamponi per un tasso di positività dell'1,8%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva scendono a 7 (-2), mentre i ricoverati in area medica sono 96 (+3).

Sul fronte vaccini, a Sassari ha aperto il secondo punto vaccinale per accelerare il processo di immunizzazione contro il Covid-19, situato in via Rizzeddu, palazzina Q (ingresso lato Carabinieri). L'apertura della struttura - fa sapere l'Ats - risponde all'esigenza di accelerare la somministrazione delle terze dosi, la cui richiesta è in forte aumento anche in conseguenza dell'introduzione del Super Green pass. "Il nuovo punto vaccinale - spiega Salvatore Lorenzoni, coordinatore sanitario degli hub di Sassari - avrà una capacità di somministrazione di circa 600 dosi giornaliere, che si aggiungono a quelle effettuate dalla struttura di via Marghinotti operativa già da qualche mese, che raggiunge circa 800-900 dosi al giorno". (ANSA).