Vaccini: Gimbe, 78,6% sardi con due dosi, il 45% con 3 tre

Cresce, ma lentamente, la popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale. Spinti anche dalle nuove regola sul Green pass i sardi recalcitranti si avvicinano alle prime dosi che hanno visto un balzo negli ultimi giorni, passando da una media di 600 al giorno a circa 1.000.

Non ieri, però, nel giorno dell'Immacolata solo un centinaio le prime somministrazioni, mentre prosegue il trend positivo delle "booster".

Nel frattempo la Fondazione Gimbe conferma che i sardi che hanno ricevuto le due dosi iniziali rappresentano il 78,6% della popolazione residente, poco sopra la media italiana che si ferma al 77,3%. A questi bisogna però aggiungere un ulteriore 2,4% (media Italia è 2,8%) che ha ricevuto solo la prima dose.

Rispetto alla fascia over 12, invece, la percentuale di vaccinati con due dosi sale all'84,4%: in termini assoluti, 1.256.588 persone con due dosi.

Di queste però 330.389 persone (il 26,3%) sono state vaccinate più di 6 mesi fa ed il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 45,1% (la media dell' Italia è 46,8%).