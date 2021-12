Natale: presepi in mostra al museo del carbone a Carbonia

E' visitabile al museo del carbone l'undicesima edizione della mostra "In miniera tra i presepi". In esposizione oltre 40 creazioni di scuole, associazioni, artigiani e appassionati.

Come nell'edizione 2019, i partecipanti hanno realizzato dei mini presepi e dei piccoli alberi di Natale con decorazioni artigianali. Gli artisti hanno dato libero sfogo alla propria fantasia: presepi di legno, pietra, carta, resina, cartapesta, pizzo, plastica, perline, bottigliette, materiali di riciclo di ogni genere. Si possono ammirare presepi tradizionali e presepi moderni, quadri al ricamo e alberelli con balene e meduse.

La mostra è stata allestita all'interno della sala principale del museo, la Lampisteria, e sarà visitabile gratuitamente sino al 6 gennaio 2022, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17.

Il 24 e 31 Dicembre apertura dalle 10 alle 13. Chiuso tutti i lunedì non festivi, il 25 dicembre e il 1 gennaio.

La mostra si svolge nel rispetto della normativa anti Covid in vigore; è pertanto sempre necessario rispettare il distanziamento interpersonale durante la visita e l'ingresso è consentito con mascherina e Green pass.