Covid: Gimbe, lieve frenata nell'incremento dei casi, +13%

E' ancora in peggioramento la curva epidemiologica del Covid 19 in Sardegna: nella settimana tra l'1 e il 7 dicembre, anche se si assiste ad una leggera frenata. E' quanto registra la Fondazione Gimbe, nel suo consueto report del giovedì.

I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti passano, infatti, da 168 dell'ultima settimana di novembre a 190 ma con un aumento dei nuovi casi del 13,6% rispetto alla settimana precedente, quando però l'incremento era stato del 24%.

la provincia di Sassari - dove peraltro è stata riscontrata la presenza della variante Omicron - resta quella con il maggior numero dei casi per 100 mila abitanti,78, seguita a ruota da quella di Nuoro con 76 e dal Sud Sardegna con 72. Staccati L'oristanese, con 59, e la Città metropolitana di Cagliari con 33 Retano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti Covid-19.