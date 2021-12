Cagliari, nuovi sequestri in discarica abusiva via San Paolo

Due capannoni in cui prima si trovavano un negozio di divani e una officina meccanica sono stati sgomberati questa mattina in via San Paolo a Cagliari, accanto all'ex campo rom, dagli agenti della polizia municipale.

"Erano originariamente di proprietà della Regione, dovevano rientrare da diverso tempo nella disponibilità dell'amministrazione comunale - ha detto all'ANSA il comandante della Municipale, Guido Calzia - per l'area è infatti previsto un progetto di riqualificazione. Sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi e oggi abbiamo messo sotto sequestro un'area che era stata trasformata in discarica abusiva a cielo aperto".

All'interno dei due capannoni e nell'area vicina sono stati trovate carcasse di auto bruciate, uno scooter rubato e vario materiale. "I titolari delle precedenti attività commerciali sono stati informati e dovranno ritirare, entro il 20 gennaio, i beni di loro proprietà ancora depositati nei capannoni - ha detto ancora il comandante - abbiamo denunciato una persona che aveva nella disponibilità il veicolo rubato. Adesso gli ex titolari dovranno portare via il materiale e poi l'amministrazione comunale si occuperà della bonifica".