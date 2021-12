ANSA-IL-PUNTO/Covid: casi di nuovo in aumento in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 DIC - E' in peggioramento la curva epidemiologica del Covid in Sardegna nella settimana tra l'1 e il 7 dicembre, anche se si assiste a una leggera frenata. E' quanto registra la Fondazione Gimbe nel suo consueto report settimnale.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti passano da 168 dell'ultima settimana di novembre a 190, ma con un aumento dei nuovi casi del 13,6% rispetto alla settimana precedente, quando l'incremento era stato del 24%.

La provincia di Sassari - dove peraltro è stata riscontrata la presenza della variante Omicron - resta quella con il maggior numero di casi per 100mila abitanti (78), seguita a ruota da quella di Nuoro con 76 e dal Sud Sardegna con 72. Staccati l'Oristanese, con 59, e la Città metropolitana di Cagliari con 33. Restano sempre sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (4%).

Aumento dei contagi confermato anche dall'ultimo bollettino: nelle ultime 24 ore si registrano 181 casi positivi (+43) sulla base di 1.965 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.377 tamponi per un tasso di positività del 2,4%. Si registra anche il decesso di due persone. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (+ 1), mentre quelli in area medica sono 93 (+ 4).

Sul fronte vaccini, sempre la Fondazione Gimbe rivela che i sardi che hanno ricevuto le due dosi iniziali rappresentano il 78,6% della popolazione residente (media italiana 77,3%). A questi bisogna aggiungere un ulteriore 2,4% che ha ricevuto solo la prima dose.

Tuttavia, il presidente provinciale delle Acli di Sassari e di Acli Salute Sardegna, Salvatore Sanna, lancia un allarme: "La Regione Sardegna non sembra organizzata per garantire la terza dose di vaccino anti Covid alle persone tra i 60 e gli 80 anni che sono vicine ai cinque mesi dalla somministrazione della seconda dose. Molti ci segnalano di aver prenotano tra oltre due mesi, a più di cinque mesi dalla precedente, con una copertura di anticorpi insufficiente in un momento in cui bisognerebbe vaccinare rapidamente chi lo richiede". (ANSA).