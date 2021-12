Maltempo: dopo frana riapre Statale 125 a Dorgali

E' stata riaperta al traffico la Statale 125 "Orientale Sarda", in provincia di Nuoro, dove sono stati conclusi gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso al km 193,900, da parte del comune di Dorgali. Ne dà notizia l'Anas. Il tratto era stato chiuso il 18 novembre scorso a causa di una frana. Sul tratto è istituito il senso unico alternato. Gli interventi hanno riguardato la bonifica del costone roccioso mediante il disgaggio di un masso pericolante di grosse dimensioni, pari a circa 150 tonnellate. La parzializzazione della carreggiata consentirà l'avvio degli interventi di messa in sicurezza della pavimentazione stradale danneggiata dalla precedente frana.