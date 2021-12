Mostre:uno sguardo sulla Sardegna tra foto e arti figurative

"Viaggio in Sardegna-Lo sguardo esterno". E' il titolo della nuova mostra di AR/S - Arte condivisa in Sardegna, la piattaforma progettuale della Fondazione di Sardegna che dal 18 dicembre al 31 marzo la ospita nelle sale di via San Salvatore da Horta, a Cagliari. Un percorso attraverso i linguaggi della fotografia e l'arte figurativa tra le numerose suggestioni dell'Isola, colte nel tempo dalla sensibilità degli artisti. In esposizione un corpus di opere inedite di Paolo Ventura, fotografo milanese, classe 1968, nato da un'esperienza di residenza in Sardegna.

"Visioni personali, frutto di stratificazioni di immagini e segni", mette in rilievo il curatore della sezione fotografica Marco Delogu. Grazie alla collaborazione con Casa Falconieri, la sezione sarà integrata dal dialogo delle opere di Ventura con una selezione di scatti del primo Novecento di August Sander e Vittorio Alinari. La sezione arti figurative accosta invece le rappresentazioni della Sardegna tra '800 e '900 da parte di artisti italiani e stranieri che la visitarono "per illustrare - spiega la curatrice Maria Paola Dettori - il differente modo di guardare nel tempo, alla Sardegna, alla luce di nuovi scenari storici, culturali, politici".

Le immagini del piemontese Bartolomeo Giuliano e del francese Gaston Vuillier rimandano al XIX secolo, l'argentino Héctor Nava, il toscano Uberto Bonetti e il lombardo Giulio Cisari racconteranno il primo '900, tra persistenze e cambiamento. La mostra sarà accompagnata dalla pubblicazione di un volume edito da Punctum Press, che includerà i testi dei due curatori e i racconti inediti della scrittrice Paola Soriga e del Premio Strega 2018 Helena Janeczek. Le due autrici saranno presenti all'inaugurazione della mostra insieme all'artista Paolo Ventura. Il progetto darà vita a un docufilm del regista Peter Marcialis, "Lo sguardo esterno", attualmente in lavorazione. Sarà presentato presso la Fondazione di Sardegna come evento collaterale della mostra nel 2022, dopo l'anteprima nei maggiori festival internazionali di cinema.