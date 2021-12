In un casolare disabitato sequestrati 14 kg di marijuana

Oltre 14 chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri in un casolare disabitato a Dolianova. I militari dell'Arma della locale Compagnia hanno deciso di ispezionare lo stabile in via Soleminis. All'interno di locali ricavati nel cortile hanno così scoperto la cannabis suddivisa in buste di plastica e scatole di cartone, 120 grammi di hascisc e due flaconi da 80 millilitri ciascuno di olio di hascisc.

Nello stabile è stato anche rinvenuto un ciclomotore Ape Piaggio 50 rubato a Serdiana lo scorso ottobre. Il mezzo è stato restituito al proprietario. Sono in corso le indagini per individuare chi ha nascosto la marijuana nel casolare.