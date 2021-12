"Cagliari in Cifre 2020", esce Annuario statistico comunale

(ANSA) - CAGLIARI, 07 DIC - E' disponibile la 18/a edizione dell'Annuario statistico comunale "Cagliari in Cifre 2020" che nelle sue oltre trecento pagine, articolate in dieci capitoli tematici, presenta alcuni aspetti salienti del territorio del capoluogo sardo.

La pubblicazione rappresenta uno strumento utile per il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche dell'area comunale per comprenderne le linee di tendenza e pilotarne gli sviluppi futuri.

L'edizione 2020, nonostante le oggettive difficoltà di realizzazione, legate al protrarsi della pandemia, presenta alcune interessanti novità come: nuove tavole e nuovi grafici sulla raccolta differenziata, di fonte ISPRA con il contributo dell'Osservatorio Rifiuti del Comune di Cagliari per i dati relativi al 2020; nuovi grafici sulle scuole di vario ordine e grado; nuove tavole sui servizi sociali, di fonte ISTAT; un grafico sul tasso di lesività degli incidenti stradali.

Inoltre sono stati recuperati i dati mancanti sulle adozioni del 2019 e i dati mancanti sulla consistenza alberghiera sempre del 2019. (ANSA).